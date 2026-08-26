Площадь горения в заповеднике под Анапой после атаки БПЛА сократилась до 1 га

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Спасатели продолжат ночью тушение пожара в заповеднике "Утриш" рядом с Анапой (Краснодарский край), площадь активного горения удалось сократить, сообщила глава города-курорта Анапа Светлана Маслова в своем канале в Мах.

"Площадь активного горения на Утрише удалось сократить с 5 до 1 гектара. Всего с начала пожара огонь прошел по площади 70 га. Сегодня в тушении были задействованы около 200 человек и свыше 74 единицы техники, а также авиация", - написала Маслова.

Она отметила, что помощь прибыла из многих муниципалитетов региона. Локализация пожара ожидается в четверг.

Вечером во вторник в заповеднике "Утриш" из-за падения беспилотника возник пожар. Изначально огонь охватил 3,5 га, затем сообщалось, что огнем пройдено 70 га, локальные очаги занимали 15 га.

В тушении задействована авиация, включая самолет-амфибию Бе-200 и вертолет Ми-8. Тушение осложняется ветром и труднодоступной местностью. Пламя движется по территории горельника 2020 года: горят сухая трава, кустарники и деревья, валежник.