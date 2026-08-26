Йеменские власти приказали закрыть не подчиняющиеся им порты

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Председатель руководящего президентского совета Йемена Рашад аль-Алими на заседании в Эр-Рияде отдал распоряжение добиться прекращения работы всех портов и пограничных пунктов, которые не выполняют предписания йеменских властей, с целью прервать контрабанду оружия и поступление денежных средств хуситам, сообщает в среду турецкое информагентство "Анадолу".

"Время, когда к контрабанде относилось снисходительно, прошло (...) государство, ведущее решительную битву за восстановление национальных институтов, не может более позволить, чтобы сети контрабандистов действовали на его территории, через его порты, или получали какое-либо прикрытие", - заявил аль-Алими.

Он также приказал начать проверку работу всех портов и пограничных КПП, где выявлены проблемы с должным исполнением инструкций, и заменять госслужащих, которые пренебрегают своими обязанностями или плохо выполняют свою работу.

Ранее, напоминает "Анадолу", неоднократно поступали сообщения о перехвате партий вооружений, а также компонентов для сборки ракет и дронов, направлявшихся в Йемен.

Руководящий президентский совет Йемена накануне одобрил дополнительные меры против хуситов с целью покончить с их контролем над частью йеменской территории.

Конфликт в Йемене начался в 2014 году, но с 2022 года наблюдалось относительное затишье. Однако с начала июля бои между правительственными частями и хуситами активизировались в разных районах страны, включая провинцию Мариб в центральном Йемене, Эль-Джауф на севере, провинциях Эд-Дали и Таиз на юго-западе.

Вместе с тем в июле хуситы объявили о морской блокаде Саудовской Аравии в ответ на блокаду портов в Йемене и на атаку на международный аэропорт в Сане. Блокада распространяется на весь морской транспорт, направляющийся в саудовские порты и из них. В итоге из-за действий хуситов у саудовских судов возникли большие сложности при попытках пройти через Баб-эль-Мандебский пролив.