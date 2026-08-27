Группировку сил для тушения пожара под Анапой увеличили почти до 300 человек

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Количество сил и средств для тушения природного пожара в заповеднике "Утриш" под Анапой выросло до 293 человек и 80 единиц техники, в числе которой авиация, сообщает оперштаб Краснодарского края в четверг.

"Площадь очагов возгорания составляет 1 гектар. В тушении задействованы 293 человека, 80 единиц техники и вертолет Ми-8. В ближайшее время планируют привлечь самолет Бе-200", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в тушении пожара задействованы 193 человека и 53 единицы техники.

Вечером во вторник в заповеднике "Утриш" из-за падения беспилотника возник пожар. Изначально огонь охватил 3,5 га, затем сообщалось, что огнем пройдено 70 га, локальные очаги занимали 15 га.

Тушение осложняется ветром и труднодоступной местностью.