Песков опроверг утверждения СМИ о возможности нападения РФ на одну из стран НАТО

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сообщения западных СМИ о том, что Россия якобы может предпринять ограниченное нападение на одну из стран НАТО в ближайшие годы, являются искажением реальности, не имеющим ничего общего с намерениями Москвы.

"Таких страшилок сейчас очень много публикуется. Разумеется, это не имеет ничего общего с реальностью и ничего общего не имеет с намерениями Российской Федерации", - сказал Песков в четверг журналистам.

Он отметил, что Россия предпочла бы достигать своей цели в СВО мирными способами, "но в отсутствие возможности делать это продолжает специальную военную операцию с тем, чтобы обеспечить свою безопасность и свои интересы в контексте конфликта вокруг Украины".

"Вместе с тем Российская Федерация сталкивается с весьма агрессивной политикой по отношению к себе со стороны европейских стран. И эта агрессия исходит именно из европейских стран. Рассуждения об обратном являются искажением реальности и обычными газетными утками, не более того", - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщило со ссылкой на доклады американской разведки, что Россия якобы может предпринять ограниченное нападение на страну-члена НАТО в ближайшие годы. Директор ЦРУ Джон Рэтклифф мог приехать в Москву ради того, чтобы предупредить российские власти не нападать на страны НАТО, пишет издание.

Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что поездка Рэтклиффа в Россию - "отчасти рутинная". При этом он не исключил, что у визита "могут появиться какие-то результаты".

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин отметил в четверг, что на встрече с главой ЦРУ обсуждались вопросы, входящие в компетенцию специальных служб.