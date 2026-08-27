Минприроды Алтайского края не исключает учащения случаев выхода медведей к людям

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - В Алтайском крае медведи могут начать чаще выходить к населенным пунктам из-за недостатка орехов в лесу и уборочных работ на полях, сообщает краевое Минприроды.

""Медвежья" тема для охотников края не новая, но частота выходов косолапых к людям в 2026 году заметно выше обычной. Причина - неурожай орехов на Алтае: это важнейшая часть рациона зверей, необходимая для набора жира перед зимой. Летом в поисках пропитания медведи выходили на сельхозполя, питались подсолнечником и кукурузой. Сейчас идет уборочная кампания, поэтому специалисты ожидают, что выходы зверей к населенным пунктам могут участиться", - сказано в сообщении.

Специалисты охотничьего управления Минприроды Алтайского края фиксируют каждый случай выхода медведей к людям и держат ситуацию в регионе под контролем. Численность медведей в крае остается относительно стабильной - около 1,5 тысяч особей, наблюдается незначительный рост - в пределах 8%. Надзор за популяцией ведется постоянно, а при необходимости принимаются оперативные меры.

"Процессом регулирования численности медведя мы занимаемся фактически с мая. Август и июль - еженедельно издаем приказы о регулировании численности данного вида (...) Более 50 решений за летний период текущего года мы уже приняли. Плюс сейчас у нас в крае идет сезон спортивно-любительской охоты на медведя, медвежатники работают по отдельным территориям. Результаты тоже есть: в течение прошлой недели порядка 10 особей у нас в регионе добыли", - прокомментировал замглавы министерства Максим Катернюк.

По его словам, отстрел применяют только как крайнюю меру при прямой угрозе жизни и здоровью людей.

"Не всегда медведя нужно добывать. В основном он все равно находит себе место зимовки, а охотники сопровождают его", - сказал Катернюк.

Такой подход помогает сохранять природный баланс и вмешиваться лишь там, где это действительно необходимо.