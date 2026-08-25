В Тюменской области проведут отстрел медведей вокруг поселков Уватского округа

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Госохотдепартамент Тюменской области объявил о намеченном отстреле семи медведей, которые бродят вокруг населенных пунктов Уватского округа.

Департамент получил информацию о появлении бурых медведей вблизи этих населенных пунктов. Там провели обследования территории. Чтобы предотвратить угрозу для граждан Госохотдепартамент выпустил приказ о регулировании численности бурого медведя. Мера предусматривает отстрел семи бурых медведей в возрасте старше 1 года в Уватском округе с 26 августа по 24 сентября.

В Тобольске 24 августа по инициативе местных властей начали поиски медведя, предположительно зашедшего в город, - об обнаружении следов животного в городе сообщили в соцсетях.