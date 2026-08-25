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В Иркутской области узнали, что пострадавшие недавно от медведя могли вести незаконную охоту

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Выстрел в медведя мог спровоцировать его нападение на двух мужчин в августе в лесу в Тайшетском округе Иркутской области, сообщил руководитель службы по охране и использованию объектов животного мира региона Валентин Бороденко журналистам во вторник.

"Этот случай в Колтоши (упраздненный поселок - ИФ) Тайшетского района (с мая 2025 года округ - ИФ) когда произошел факт того, что по медведю был выстрел произведен. То есть это была провокация определенная. В запрещенные сроки, без разрешения", - сказал Бороденко.

Он уточнил, что у мужчин было соответствующее оружие. Идет разбирательство этого случая, есть подозрения, что могла осуществляться незаконная охота.

Глава службы напомнил, что первоначальная версия была о том, что мужчины выехали в нежилой населенный пункт для посещения кладбища.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел вечером 17 августа. Оба пострадавших были госпитализированы.

Иркутская область
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