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Четыре человека ранены в ЛНР в результате атак украинской армии

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины атаковали 14 муниципалитетов в Луганской Народной Республике, в результате ударов ранения получили четверо мирных жителей, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

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"В районе пункта пропуска "Должанский - Новошахтинск" атакованы грузовые автомобили и микроавтобус. Осколочные ранения получила 14-летняя девочка", - написал Пасечник в своем канале в Max.

Он добавил, что в Рубежном БПЛА украинской армии атаковал гражданский минивэн, а на участке дороги Ребриково - Ровеньки и в районе населенного пункта Фащевка Антрацитовского муниципального округа под огонь ВСУ попали грузовые автомобили. "Все трое водителей получили ранения различной степени тяжести", - уточнил глава ЛНР.

Хроника 24 февраля 2022 года – 27 августа 2026 года Военная операция на Украине
ЛНР Леонид Пасечник
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