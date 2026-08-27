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Портфельная компания фонда "Восход" разработала легкую ракету-носитель с нагрузкой до 1 т

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Компания "3Д исследования и разработки" (входит в контур венчурного фонда "Восход") в развитие проекта сверхлегкой ракеты-носителя "Воронеж" разработала более тяжелый аппарат "Воронеж-1000" с полезной нагрузкой до 1 тонны, сообщил гендиректор ООО "Восход - космические технологии" (дочерняя компания фонда) Роман Жиц.

"Нам было интересно, используя этот задел, полученный при разработке ракеты "Воронеж", перейти вместе с ОДК (Объединенной двигателестроительной корпорацией - ИФ) к разработке ракеты уже легкого класса с полезной нагрузкой 1 тыс. кг на солнечно-синхронную орбиту", - отметил он на форуме "Технопром-2026" в Новосибирске в четверг.

В настоящее время эскизный проект ракеты создан, материалы отправлены на экспертизу в ЦНИИМаш.

Жиц уточнил, что у сверхлегкой ракеты "Воронеж" полезная нагрузка составляет 350 кг. При этом для ракеты "Воронеж-1000" предлагается использовать существующий двигатель РД-108.

"Мы могли бы использовать один такой двигатель для первой ступени (...) Вторая ступень (сверхлегкой ракеты - ИФ) может использоваться практически в том же виде и для легкой ракеты", - сказал он.

Завершить проектирование "Воронеж-1000" планируется в течение 4-5 лет. Также, уточнил Жиц, в перспективе первую ступень этой ракеты можно сделать возвращаемой, возможно, это произойдет после ее оснащения двигателем НК-3.

Кроме того, создается малый разгонный блок, предназначенный для точного довыведения полезной нагрузки на орбиту, а также возвращаемую капсулу, в которой с орбиты на Землю будут доставляться созданные в космосе лекарственные препараты и новые материалы.

В целом запуски легких и сверхлегких ракет могут существенно упростить доступ на рынок частным компаниям, удешевить запуск и уйти от практики попутных запусков малых космических аппаратов, отметил Жиц.

В России"Ростех" запланировал создать двигатель НК-3 для сверхлегких космических ракетЧитать подробнее

Как сообщалось, на форуме "Технопром-2026" был представлен двигатель НК-3 тягой 4,5 тонны для сверхлегкой ракеты-носителя "Воронеж", к концу 2029 года планируется изготовить опытные образцы и провести испытания.

Реализация проекта НК-3 позволит начать эксплуатацию сверхлегких ракет и расширит рынок космических услуг по запуску малых спутников.

Двигатель НК-3 предназначен для первой и второй ступеней сверхлегкой ракеты "Воронеж". "На первой ступени планируется использовать 12 двигателей, на второй - один", - сообщал "Ростех".

По данным "Ростеха", силовая установка будет работать на экологически чистом топливе и иметь систему управления вектором тяги для изменения траектории движения ракеты.

"Разработка нового ракетного двигателя выполняется поэтапно. Камера проектируется на базе прототипа - камеры рулевого агрегата серийного РД-107А, остальные узлы и детали проектируются "с нуля". (...) Сейчас двигателей и ракет такого класса в России не существует", - сообщал заместитель генерального директора ОДК по стратегии и программно-проектному управлению Михаил Ремизов.

По данным пресс-службы, двигатель НК-3 создается в рамках соглашения между ОДК и венчурным фондом "Восход" по созданию космического ракетного комплекса "Восход". Заказчиком является разработчик ракеты-носителя "Воронеж" - компания "3Д исследования и разработки". Сверхлегкие ракеты предназначены для вывода на орбиту Земли коммерческих спутников, полезная нагрузка ракеты-носителя составит 350 кг. Это позволит выводить относительно небольшие спутники на заданную орбиту с высокой точностью.

Восход
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