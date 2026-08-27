Осужденный на Алтае за убийства женщин "политеховский маньяк" обжаловал приговор

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Виталий Манишин, осужденный в 2025 году по делу об убийствах 11 женщин в Алтайском крае, обжаловал приговор и заявил о своей невиновности, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Кассационная жалоба Манишина поступила в Калманский районный суд в четверг. В жалобе он заявил о своей невиновности в совершении инкриминированных ему преступлений и обратился к суду кассационной инстанции с просьбой об оправдании.

1 октября 2025 года суд приговорил Манишина 25 годам лишения свободы по совокупности преступлений. В суде он признал свою вину, но от дачи показаний отказался.

54-летний Манишин обвинялся по п."е" ст. 102 УК РСФСР (убийство при отягчающих обстоятельствах, сопряженное с изнасилованием (в редакции Уголовного кодекса РСФСР от 27.10.1960), пп."а, к" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием).

По данным следствия, в сентябре 1989 года Манишин, являясь на тот момент студентом, гостил в селе Зеленая Дубрава Родинского района, где познакомился с 17-летней девушкой, которую задушил, а тело спрятал в лесу.

В 1999-2000 годах пропали без вести еще десять местных жительниц. Среди них были абитуриентки и студентки Алтайского государственного технического университета им. И.И.Ползунова, поэтому их убийца получил прозвище "политеховский маньяк".

Следствие пришло к выводу, что обвиняемый, предлагая помощь в поступлении в университет и обучении в нем, а также в решении вопросов, связанных с трудоустройством, знакомился с девушками в Барнауле и убеждал их ехать вместе с ним на автомобиле в Калманский район, где насиловал и убивал, а тела прятал в лесу.

Ранее сообщалось, что также установлена причастность Манишина к убийствам, сопряженным с изнасилованием, которые были совершены в июле и августе 1999 года в отношении женщин, пытавшихся трудоустроиться в учебные заведения.

Кроме того, в июле 2000 года в аграрном университете Манишин познакомился с матерью абитуриентки, пообещав за деньги решить вопрос с поступлением дочери. Он обманом отвез ее за пределы жилого сектора Барнаула, где после передачи ему 9 тыс. рублей убил.