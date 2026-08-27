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Правительство выделит более 9,5 млрд рублей на субсидирование перевозок продукции АПК

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Правительство выделяет более 9,5 млрд рублей на субсидирование железнодорожных перевозок сельхозпродукции, сообщил на заседании премьер-министр Михаил Мишустин.

"Чтобы снизить издержки сельхозпроизводителей, мы направим свыше 9,5 млрд рублей, средства получат наши железнодорожники, что позволит возместить им расходы на транспортировку агропродукции по льготным тарифам и, как следствие, поможет сохранить стабильность на внутреннем рынке сельхозпродукции, сырья и продовольствия. А также в полном объеме выполнить экспортные обязательства", - сказал он.

По его словам, необходимость этой меры обусловлена непростой логистикой в Азово-Черноморском бассейне и изменением маршрутов доставки грузов.

Мишустин подчеркнул, что спрос на российское зерно, масличные и другие аграрные товары в мире есть, причем в структуре поставок за рубеж растет доля переработанной продукции.

"Важно, чтобы Минсельхоз далее оперативно реагировал на нештатные ситуации, при необходимости был готов оказать помощь и сельхозпроизводителям, и регионам", - заявил он.

АПК Минсельхоз Михаил Мишустин Правительство
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