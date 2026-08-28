Число пострадавших в Севастополе при ночной атаке выросло до четырех

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Число пострадавших в результате атаки ВСУ на Севастополь возросло до четырех, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в пятницу.

"Пострадали четыре человека: мужчина, пожилая женщина (отравление угарным газом) и мама с ребенком 9 лет. У ребенка закрытый перелом руки, маме осколками посекло спину", - написал Развожаев в своем канале в мессенджере Max.

Ранее губернатор сообщил, что в результате украинской атаки поврежден многоквартирный дом. По состоянию на утро пятницы было известно о двух пострадавших. Погибших нет.

По словам Развожаева, дом получил значительные разрушения, серьезно пострадал один подъезд, выгорели несколько квартир, повреждено большое число припаркованных машин, поскольку украинский дрон был начинен шрапнелью.

Всем, у кого повреждено жилье, предложили место в пункте временного размещения, а также жилье на период ремонта. Большинство решили остановиться у родных и близких. С утра на месте работают комиссии, ведется оценка ущерба, готовятся акты для выплат компенсаций.