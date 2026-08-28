Мишустин и Лукашенко проводят встречу в Доме правительства РФ

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин проводит встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Российский премьер принимает главу белорусского государства в пятницу в Доме правительства в Москве .

Накануне приближенный к пресс-службе президента Белоруссии телеграм-канал "Пул Первого" сообщил, что Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию.

Согласно сообщению "Пула Первого", на встрече Мишустина и Лукашенко в центре внимания будут практические вопросы белорусско-российского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, реализация кооперационных проектов.