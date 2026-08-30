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Песков сказал, что контакты Путина и Лукашенко не связаны с визитом главы ЦРУ в РФ

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Контакты президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко не имеют никакого отношения к визиту главы ЦРУ США Джона Рэтклиффа в Россию, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Российско-белорусские отношения - это совершенно самостоятельное измерение, которое никоим образом не зависит от контактов с американцами", - сказал он автору информационной службы "Вести" Павлу Зарубину.

Визит Рэтклиффа в РФ состоялся 25 августа. Комментируя его, Песков отметил, что это было "общение по линии специальных служб".

Владимир Путин Александр Лукашенко ЦРУ Джон Рэтклифф Дмитрий Песков
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