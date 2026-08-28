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Песков объяснил, что визит главы ЦРУ в Москву был по линии спецслужб

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - В планах президента РФ Владимира Путина пока нет общения с президентом США Дональдом Трампом, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Комментируя визит в Россию директора ЦРУ Джона Рэтклиффа, Песков отметил, что это было "общение по линии специальных служб". Отдельной встречи с президентом у Рэтклиффа не было: "контактов с президентом нет".

Визит директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Россию состоялся 25 августа. 26 августа Песков сообщил журналистам, что Рэтклифф в ходе визита в Москву осуществлял контакты по линии спецслужб, об итогах этих контактов был проинформирован президент России. Трамп заявлял, что поездка Рэтклиффа в Россию - "отчасти рутинная". При этом он не исключил, что у поездки "могут появиться какие-то результаты".

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин сказал в четверг, что на встрече обсуждались вопросы, входящие в компетенцию специальных служб.

Дмитрий Песков США ЦРУ Дональд Трамп Джон Рэтклифф Владимир Путин
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