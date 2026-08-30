В Кремле заявили, что Путин в Бишкеке обсудит с Пашиняном устремление Еревана в ЕС

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Бишкеке воспользуется возможностью, чтобы обсудить стремление Еревана присоединиться к ЕС, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Каждый раз контакт на высшем уровне важен. Президент, разумеется, использует эту встречу для того, чтобы еще раз возобновить нашу аргументацию", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, поможет ли предстоящая встреча Путина и Пашиняна остановить отдаление Армении от России.

"Мы не можем быть армянами больше, чем сами армяне. И, конечно, решение о своей судьбе будут принимать сами армяне. И мы как раз и предлагаем им это сделать - провести референдум. Им это предложили также сделать главы государств ЕАЭС, которые приняли соответствующее заявление на недавнем саммите в Астане. Вот обо всем этом и пойдет разговор", - отметил он.