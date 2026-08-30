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Песков сообщил, что отдельной встречи Путина с Гуттеришем в Бишкеке не запланировано

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Отдельной встречи президента РФ Владимира Путина и генсека ООН Антониу Гутерриша "на полях" саммита ШОС в Бишкеке не запланировано, но, наверняка, они найдут возможность пообщаться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Отдельной двусторонки у нас не запланировано", - сказал он журналистам в воскресенье.

"Но очевидно, что, будучи в одном многостороннем формате, они воспользуются случаем, чтобы как-то пообщаться", - добавил Песков.

1 сентября в Бишкеке под председательством президента Киргизии Садыра Жапарова состоится очередное заседание Совета глав государств - членов ШОС и встреча на высшем уровне в формате "ШОС плюс".

По данным пресс-службы киргизского лидера, в саммите ШОС примут участие лидеры 17 стран и генсек ООН.

Бишкек Киргизия Владимир Путин ООН Антониу Гутерриш Дмитрий Песков ШОС
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