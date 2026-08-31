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Природный пожар под Анапой локализован

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Пожарные локализовали возгорание под Анапой на площади 25 кв. м, сообщает оперативный штаб Краснодарского края в понедельник.

"Пожар в плавнях вблизи анапского хутора Чембурка локализован. По информации министерства ГО и ЧС Краснодарского края, сейчас пожарные тушат последний очаг возгорания площадью 25 кв. м", - говорится в сообщении.

В свою очередь глава Анапы Светлана Маслова сообщила в своем канале в Мах, что распространения пожара на жилые дома не допущено. На месте работают около 30 человек и порядка 10 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в воскресенье произошел пожар в плавнях в районе Чембурки. В МЧС уточнили, что горит камыш. Изначально площадь возгорания составляла 1 га, потом увеличилась до 10 га. Огонь близко подошел к жилой застройке. На тушении к вечеру воскресенья были задействованы 80 спасателей и 25 единиц техники, в том числе болотоходы.

Анапа Краснодарский край
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