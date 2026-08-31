Лихачев надеется на режим тишины для восстановления внешнего энергоснабжения на ЗАЭС на этой неделе

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - В "Росатоме" надеются, что режим тишины для восстановления внешнего энергоснабжения на ЗАЭС будет установлен на этой неделе, сообщил журналистам в понедельник глава госкорпорации Алексей Лихачев.

"Мы активно взаимодействуем с министерством обороны, Росгвардией и МИДом с целью скорейшего установления очередного временного режима тишины, необходимого для ремонта линии "Ферросплавная", - отметил он.

"Начиная с 20 августа, когда произошло отключение линии "Ферросплавная", станция лишена внешнего энергоснабжения и уже 11 суток получает электроэнергию только от собственных дизель-генераторов. Ситуация на ЗАЭС вызывает серьезную озабоченность", - заявил Лихачев.

По его словам, нужно как можно скорее решать вопрос с восстановлением внешнего энергоснабжения. "Приходится констатировать тот факт, что киевские власти не просто не хотят решать эту проблему, но делают все для того, чтобы ситуация только ухудшалась", - сказал Лихачев.

Глава "Росатома" выразил надежду, что сотрудники МАГАТЭ будут сопровождать колонну с топливом, "ставшим в сложившихся обстоятельствах критическим ресурсом, от которого напрямую зависит ядерная безопасность ЗАЭС".

Лихачев напомнил, что линия "Днепровская", ремонт которой завершился еще 23 июня, до сих пор не введена в работу "по причине откровенного саботажа с украинской стороны". Он отметил, что продолжающиеся обстрелы подъездных дорог делают крайне опасными любые попытки доставить топливо для резервных дизель-генераторов.

Лихачев подчеркнул абсолютную правильность того, что МАГАТЭ видит всю сложность момента и разделяет обеспокоенность российской стороны. При этом, отметил он, российские атомщики полностью контролируют положение дел на станции и их оценки относительно продолжительности автономной работы АЭС существенно отличаются от оценок МАГАТЭ.

"Обеспечение станции дизельным топливом является нашей приоритетной задачей. И мы будем организовывать операцию по доставке при любых обстоятельствах", - резюмировал глава "Росатома".

ЗАЭС осталась без внешнего электроснабжения 20 августа. Линия энергоснабжения "Ферросплавная-1" была отключена действием автоматики в связи с повреждением. По данным станции, линия была повреждена на украинской стороне.

ЗАЭС получает электроэнергию для собственных нужд с правого берега Днепра, подконтрольного Украине, по двум линиям: основной 750 кВ "Днепровская" и резервной 330 кВ "Ферросплавная-1". Линия "Днепровская" отключена с конца марта в результате повреждения опор линий электропередачи.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000, она не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.