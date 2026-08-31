Число госпитализированных после ДТП с автобусом на Ставрополье выросло до 28

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Госпитализированы 28 пострадавших в результате воскресного ДТП с рейсовым автобусом и грузовиком на Ставрополье, сообщает пресс-служба краевого главка МЧС.

"К сожалению, погибли шесть человек. Пострадали 40 человек (11 детей), из них госпитализировано 28 человек", - говорится в сообщении ведомства в Max.

В ночь на воскресенье на 3-м километре федеральной автодороги "Кавказ" в районе поселка Иноземцево Железноводска Ставропольского края произошло ДТП: рейсовый автобус "Сетра", следовавший по маршруту Грузия - Москва, не выдержал дистанцию до впереди идущего "КАМАЗа", столкнулся с ним и съехал в кювет.