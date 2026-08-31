Короткие полисы ОСГОП можно будет оформить физлицам для перевозок такси с 1 сентября

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Краткосрочные полисы обязательного страхования ответственности перевозчика перед пассажирами (ОСГОП) можно будет оформить физлицам с 1 сентября этого года, с этой даты вступают в силу поправки в закон об ОСГОП. Новация предусмотрена для перевозчиков такси.

Как отмечается в сообщении Национального союза страховщиков ответственности (НССО) со ссылкой на президента союза Евгения Уфимцева, на рынке появятся полисы ОСГОП сроком от 1 дня, страхователями по ним могут выступать физические лица или индивидуальные предприниматели - перевозчики легковым такси.

Краткосрочные договоры ОСГОП были введены по аналогии с краткосрочными договорами ОСАГО, пользующимися большой популярностью у водителей легковых такси. Так, в 2026 году количество заключаемых коротких договоров ОСАГО превысило 2 млн в месяц, при этом 99,5% краткосрочных договоров ОСАГО заключаются перевозчиками такси.

Сообщество перевозчиков такси некоторое время назад поставило задачу перед страховщиками и законодателями по синхронизации сроков действия коротких полисов ОСАГО и ОСГОП (последние до этого момента работали на годовой основе, базовая цена годового полиса ОСГОП для такси сложилась на уровне в среднем 3,4 тыс. рублей - ИФ).

По мнению Уфимцева, принятие законодательных изменений в части краткосрочных полисов ОСГОП свидетельствует о готовности страхового рынка оперативно реагировать на потребности клиентов.

Стоимость краткосрочных договоров ОСГОП для физлиц будет определяться страховщиками самостоятельно, путем установления понижающего коэффициента к годовому договору, уточняется в сообщении союза.

К примеру, средняя премия по краткосрочному договору ОСАГО составляет около 200 рублей при среднем сроке действия такого договора 2 дня. Предполагается, что размер премий по краткосрочному договору ОСГОП будет несколько ниже, говорится в сообщении НССО. Однако стоимость однодневного договора должна быть выше 1/365 годового, так как учитывает расходы страховщика на выписку полиса.

"Одним из направлений развития страхового рынка в целом является страхование по подписке, поэтому мы рассчитываем, что краткосрочные договоры ОСГОП будут востребованы у перевозчиков такси. Особенно, у водителей, использующих автомобиль в целях такси не на постоянной основе", - предположил Уфимцев.

С 1 января 2013 года в РФ действует федеральный закон (№ 67-ФЗ), согласно которому все пассажиры, пострадавшие на общественном транспорте, в предусмотренных законом случаях, имеют право на страховые выплаты в случае причинения вреда их жизни, здоровью,

Обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика защищает пассажиров при попадании в ДТП. Максимальный размер покрытия по полису ОСГОП для потерпевшего пассажира за ущерб жизни и здоровью составляет 2 млн рублей.