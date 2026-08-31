Россиянка погибла в результате крушения парома у берегов Северного Кипра

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - В результате крушения парома у побережья Северного Кипра погибла гражданка России, сообщает в понедельник посольство РФ в Турции.

"По поступившим от турецких властей уточненным данным, в катастрофе погибла гражданка Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Паром Filo Jet турецкого оператора затонул утром в воскресенье в 2,5 км от побережья Северного Кипра. На борту находились 259 пассажиров и 8 членов экипажа. Официально подтверждена гибель 8 человек, 18 числятся пропавшими без вести. Причины крушения пока не ясны. Спасенные пассажиры сообщили, что паром начал набирать воду, после чего перевернулся. Капитан и члены команды находятся под стражей.

Паром шел из порта Гирне на территории Северного Кипра в порт Ташуджу в провинции Мерсин в Турции. Такие рейсы он выполнял ежедневно.