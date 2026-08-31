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Вторая группа специалистов из РФ готовится к возвращению на иранскую АЭС "Бушер"

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Вторая группа российских специалистов готовится к возвращению на АЭС "Бушер" в Иране для оказания сервисных услуг, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев.

"Готовится еще одна группа - уже не на стройку, а для оказания сервисных услуг действующему первому блоку "Бушер", - сказал Лихачев в интервью ИС "Вести" в понедельник.

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24 августа гендиректор "Росатома" сообщил, что число возвращенных специалистов госкорпорации на иранскую АЭС "Бушер" достигло 42 человек.

9 августа Лихачев заявил о начале масштабной операции по возвращению российских специалистов на АЭС "Бушер". По его словам, "следующую группу в несколько десятков сотрудников планируется отправить в сентябре".

"Если все пойдет хорошо - уже осенью мы доведем численность нашего персонала на проекте до 100 человек", - отметил глава госкорпорации.

Иран Бушер Росатом Алексей Лихачев
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