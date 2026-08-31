Минпросвещения РФ опровергло данные о нехватке абитуриентов в педвузах

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - В Минпросвещения РФ опровергли появившуюся в СМИ информацию о незаполненных бюджетных местах на педагогические направления, ситуация с набором остаётся стабильной, дополнительный приём затронул менее 1% квот в подведомственных министерству вузах, а суммарно на программы подано более 1,1 млн заявлений.

"В связи с публикациями в СМИ о незаполненных бюджетных местах на педагогических специальностях и направлениях подготовки по программам бакалавриата, специалитета и базового высшего образования министерство просвещения РФ информирует: в системе подготовки педагогов реализуют образовательные программы более 300 вузов. Конкурс на бюджетные места в педагогических вузах достиг 15 заявлений на место - это значительно выше прошлогоднего показателя (12 заявлений) и подтверждает устойчивый рост престижа педагогической профессии", - сообщили в пресс-службе министерства.

На педагогические направления поступают сильные абитуриенты - средний балл ЕГЭ зачисленных превышает 70, отметили в пресс-службе.

Там уточнили, что дополнительный прием является стандартной процедурой, предусмотренной правилами приема.

"Абитуриент, имеющий возможность выбора, может претендовать на бюджетные места сразу в нескольких вузах, а по итогам конкурсных процедур выбрать наиболее подходящий для себя вариант. Поэтому распределение поступающих между образовательными организациями объективно не может быть равномерным: зачисление абитуриента в один вуз одновременно означает отказ от других доступных ему вариантов. Именно для этого предусмотрен дополнительный набор - чтобы максимально полно реализовать выделенные государством бюджетные места и дать возможность получить педагогическое образование тем абитуриентам, которые не стали студентами на основном этапе конкурса", - пояснили в министерстве.

Как сообщили в пресс-службе, в 2026 году дополнительный прием в основном проводится в классических региональных университетах. В педагогических вузах, подведомственных Минпросвещения, дополнительный прием составил всего 198 мест из 28 тыс. контрольных цифр приема - это менее 1% от общего объема.

Такой объем дополнительного приема не влияет на общую картину высокой востребованности педагогических направлений, добавили в пресс-службе.

"Приемная кампания на педагогические специальности и направления подготовки демонстрирует высокий интерес абитуриентов. Так, суммарно по программам бакалавриата, специалитета и базового высшего образования во все университеты страны было подано свыше 1,1 млн заявлений. (...) По состоянию на 25 августа направление "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" занимало первое место среди всех специальностей по числу зачисленных бюджетников", - отмечается в сообщении.