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В Кремле заявили, что в планах Путина не было встречи с главой ЦРУ

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что в планах президента РФ Владимира Путина не было встречи с главой ЦРУ Джоном Рэдклиффом, как об этом писали западные СМИ.

"Нет, насколько я знаю, таких планов не было. Директор ЦРУ встречался с руководством российского разведсообщества, беседы носили конфиденциальный характер", - сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью "Юнашев LIVE".

Так он прокомментировал информацию в западных СМИ о том, что Путин якобы решил не встречаться с главой ЦРУ, несмотря на наличие таких планов, из-за вопросов, которые планировалось обсудить.

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