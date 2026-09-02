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Google оштрафовали на 7,6 млн руб. за неудаление запрещенного в РФ контента

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы признал компанию Google виновной в неудалении запрещенного в РФ контента, передал корреспондент "Интерфакса".

"Google LLC назначено административное наказание в виде штрафа на общую сумму 7 млн 600 тыс. рублей", - огласил решение судья.

Компания признана виновной по двум протоколам, предусмотренным частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта или владельцем информационного ресурса в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации или интернет-страницы).

Как выяснилось в ходе судебного заседания, речь идет о неудалении заблокированного в РФ приложения для заказа автомобилей с персональным водителем Wheely.

Российские суды неоднократно штрафовали Google за неудаление запрещенного контента из сервисов корпорации, отказ от локализации персональных данных пользователей из РФ и другие нарушения.

С конца 2021 года компания дважды подверглась в РФ оборотным штрафам на общую сумму более 29 млрд рублей. Часть денежных средств была взыскана с компании Федеральной службой судебных приставов. По данным банка данных исполнительных производств, задолженность Google LLC превышает 20 млрд рублей.

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