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Аэропорт Элисты возобновил работу после капремонта ВПП

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Аэропорт Элисты (Калмыкия) работает штатно после приостановки с 1 августа обслуживания рейсов для проведения завершающего этапа капремонта взлетно-посадочной полосы (ВПП), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе авиапредприятия в среду.

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"Специалисты завершили работы на центральной части полосы в рамках капитального ремонта. Аэропорт Элисты возобновил работу, рейсы ожидаются сегодня по расписанию", - сказал представитель пресс-службы.

В весенне-летнем расписании этого года из Элисты выполняются только рейсы в Москву авиакомпании "Аэрофлот".

Как сообщалось, аэропорт Элисты 1 августа на месяц приостановил обслуживание рейсов из-за проведения завершающего этапа капремонта ВПП. Работы проводились для повышения пропускной способности воздушной гавани и увеличения безопасности обслуживания самолетов.

Элиста и еще несколько аэропортов юга и центральной части РФ в феврале 2022 года были закрыты из соображений безопасности. В мае 2024 года элистинский аэропорт возобновил работу. До приостановки он принимал рейсы авиакомпаний "РусЛайн", "ЮТэйр" , "Азимут". Полеты выполнялись в Москву, Минеральные Воды, Ростов-на-Дону, Симферополь, страны Закавказья.

Аэропорт столицы Калмыкии располагает одним пассажирским терминалом пропускной способностью 100 пассажиров в час.

АО "Аэропорт Элиста" находится под управлением компании "АБС Холдинг" - совместного предприятия "Новапорта" и "Аэропортов регионов".

Калмыкия Элиста
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