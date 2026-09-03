На Забайкальской железной дороге восстановили движение поездов по одному пути

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Поезда начали пропускать по одному из путей перегона Кручина - Новая в Забайкальском крае, где в среду произошел обвал скальной породы, сообщает Забайкальская железная дорога (ЗабЖД).

"В 00:10 (время московское) восстановлено движение поездов по одному пути на перегоне Кручина - Новая. Пассажирские поезда дальнего следования №9 Владивосток - Москва, №327 Забайкальск - Иркутск, №2 Москва - Владивосток, №376 Чита - Благовещенск, №302 Чита - Приаргунск и №10 Москва - Владивосток отправлены по своим маршрутам", - говорится в сообщении.

Пассажиры поездов, задержка которых превысила четыре часа, будут обеспечены питанием.

Восстановительные работы на втором пути перегона продолжаются. Задействовано более 200 железнодорожников, восстановительные поезда и специализированная техника.

Как сообщалось, обвал горной породы на перегоне Кручина - Новая Забайкальской железной дороги произошел в среду днем. Пострадавших нет. Для координации работ в ОАО "РЖД" создан оперативный штаб.