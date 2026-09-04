Кремль не будет принимать меры безопасности совместно с Киевом из-за возможного визита в РФ Уиткоффа и Кушнера

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что не будут инициативно принимать какие-либо меры безопасности совместно с украинской стороной в связи с возможным визитом в Москву, а затем в Киев спецпосланников президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера.

Отвечая в пятницу на вопрос журналистов, будут ли достигнуты какие-то договоренности с украинской стороной на время визита американских представителей, в частности, относительно угроз пассажирским самолетам, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал: "Наверное, американцы потребуют от украинцев прекратить террористическую активность".

На уточняющий вопрос, возможны ли некие договоренности напрямую между Москвой и Киевом в этой связи, Песков отметил: "Нет, не будет".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в ближайшие дни американские переговорщики могут посетить Москву, а затем Киев.

Комментируя эту информацию, Песков сказал: "Я не стал бы ничего анонсировать. Но когда эти контакты состоятся, мы вас проинформируем".