Собянин анонсировал расширение профориентации на восьмые классы школ

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - В школах Москвы комплексную программу профориентации с 2027 года расширят на восьмые классы, сообщил в Max мэр города Сергей Собянин.

"Проект работает для ребят 9-х, а также 10-11-х классов. С января 2027 года к нему присоединятся ученики 8-х классов. Также увеличится сеть площадок программы", - написал он.

Новым хабом станет центр практического обучения "Профессии будущего" в Печатниках, где школьники смогут знакомиться с востребованными специальностями в практико-ориентированном формате.

Городская программа комплексной профориентации была запущена в 2023 году.

"Школы, колледжи и вузы, центр "Профессии будущего", а также крупнейшие работодатели города вместе выстраивают единую систему профориентации, которая помогает школьникам лучше понять свои сильные стороны, познакомиться с образовательными и профессиональными возможностями Москвы", - отметил Собянин.

Вак уточнили в пресс-службе мэрии, за три года в программе приняли участие свыше 200 тысяч девятиклассников.

"Результаты приёмной кампании текущего года демонстрируют эффективность программы: 93% девятиклассников, поступивших в колледжи, принимали участие хотя бы в одном мероприятии программы", - сказано в сообщении.

При этом для учеников 10 и 11 классов программа профориентации стала доступна только в 2026 году - в ней участвуют ученики социально-экономического, гуманитарного и универсального профилей, нацеленные на поступление в высшие учебные заведения.

"Участниками проекта стали уже более 13 тыс. подростков, свыше 90% из них определились с выбором профессии и профилем обучения. Всего до конца 2026 года профориентацию пройдут порядка 35 тысяч старшеклассников Москвы", - добавили в мэрии.