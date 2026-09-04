Аэропорт Сочи вновь приостановил обслуживание рейсов
Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Временные ограничения на прием и отправку самолетов введены в международном аэропорту Сочи, сообщила Росавиация в своем канале в Мах.
"Аэропорт Сочи. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится с сообщении.
Эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов вводились в аэропорту Сочи минувшей ночью и были сняты в пятницу утром.
Как сообщалось, минувшей ночью в Сочи и федеральной территории Сириус отражали массированную атаку БПЛА на гражданскую инфраструктуру. В результате повреждено остекление в нескольких жилых домах и зданиях, произошло возгорание на территории нефтебазы.
По предварительной информации, пострадавших нет. На местах обнаружения обломков БПЛА работают оперативные и специальные службы.