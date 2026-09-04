Краснов предложил судьям ОАЭ совместно укреплять правовые основы для развития инвестиций

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Председатель Верховного суда России Игорь Краснов на встрече с председателем Федерального Верховного суда ОАЭ Мухаммедом Хамадом Аль-Бади Аз-Захири предложил судьям из ОАЭ совместно создавать прочную правовую основу для развития инвестиций.

"В условиях роста взаимной деловой активности внутри БРИКС бизнес и граждане наших стран должны быть абсолютно уверены в том, что их законные права, собственность и инвестиции находятся под надежной защитой правосудия. Обеспечение единообразия судебной практики по коммерческим спорам становится ключевым фактором инвестиционной привлекательности наших экономик", - отметил Краснов, добавив, что главы высших судебных инстанций могут подкрепить взаимодействие созданием прочной правовой основы.

Встреча состоялась "на полях" Форума председателей верховных судов стран БРИКС.

Он также подчеркнул, что Россия и ОАЭ сегодня являются лидерами в области цифровой трансформации судопроизводства, выразив заинтересованность в обмене опытом.

В качестве первого шага в развитии практического потенциала судебных систем РФ и ОАЭ он предложил своему коллеге рассмотреть вопрос о заключении соглашения о сотрудничестве, а также пригласил его посетить Россию.