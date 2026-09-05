Краснов отметил, что БРИКС формирует передовые стандарты правосудия XXI века

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Прошедший в Индии Форум председателей верховных судов показал способность БРИКС формировать передовые стандарты правосудия XXI века, заявил председатель Верховного суда России Игорь Краснов.

"Прошедшие дискуссии продемонстрировали, что пространство БРИКС является не просто геополитической коалицией, это мощный интеллектуальный и правовой союз, способный формировать передовые стандарты правосудия XXI века", - заявил он на церемонии завершения форума в Нью-Дели в субботу.

Краснов напомнил слова президента России Владимира Путина о том, что страны БРИКС как центр глобального управления объединяют принципы открытости, справедливости и равноправия. "В этих словах заключен смысл и нашего судебного сотрудничества. Объединяя правовые традиции и профессиональный опыт, верховные суды наших государств укрепляют доверие между государствами, создают правовой фундамент глобальной безопасности, отражают весомый вклад БРИКС в становление справедливого многополярного миропорядка", - подчеркнул глава Верховного суда РФ.