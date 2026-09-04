Объем госфонда зерна составляет 3,7 млн т, основные запасы хранятся в Сибири и Поволжье

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Основные запасы зерна государственного интервенционного фонда, объем которого в настоящее время составляет 3,7 млн тонн, хранятся в Сибирском и Приволжском федеральных округах, сообщили "Интерфаксу" в "Объединенной зерновой компании" (ОЗК), которая является госагентом по распоряжению зерном госфонда и проведению зерновых интервенций.

Помимо Сибири и Поволжья, запасы распределены между Уральским, Центральным и Южным федеральными округами.

Основную долю хранящегося зерна - более 3,6 млн тонн - составляет продовольственная пшеница. Кроме того, в фонде имеются запасы ржи и ячменя. Зерно размещено на 147 специализированных объектах в 22 регионах РФ.

Как сообщалось, на фоне трудностей, возникших у аграриев с реализацией зерна, Минсельхоз в этом сезоне планирует его закупки в интервенционный фонд. Накануне ОЗК сообщила, что по поручению Минсельхоза начала отбор хранителей зерна под эти цели. Отбор объявлен в 14 регионах (Краснодарский и Ставропольский края, Воронежская, Курская, Липецкая, Тамбовская, Рязанская, Волгоградская, Ростовская, Оренбургская, Пензенская, Самарская, Саратовская, Ульяновская области).

На заседании оперштаба по проведению сезонных работ в пятницу министр сельского хозяйства Оксана Лут подтвердила, что объем предстоящих закупочных интервенций может составить от 1 млн до 3 млн тонн зерна. "Касаться они (интервенции - ИФ) будут, скорее всего, южных регионов", - сказала она.

Эта мера направлена на поддержку производителей зерна в условиях сокращения экспортного спроса из-за проблем с логистикой и снижения цен.

Механизм закупочных (закупка государством зерна) и товарных (продажа зерна из государственного интервенционного фонда) интервенций действует в России с 2001 года. Он направлен на стабилизацию цен на рынке зерна и поддержку сельхозпроизводителей. При закупочных интервенциях государство выводит лишнее зерно с рынка, чтобы прекратить его удешевление. При резком росте цен - продает зерно из госфонда и тем самым останавливает подорожание.

Закупочные торги в последний раз проводились в первой половине 2024 года, товарные - с августа 2024 года по июнь 2025 года. Интервенции проходят на Национальной товарной бирже (НТБ).