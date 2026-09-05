В районе ЗАЭС начало действовать перемирие для ремонта резервной линии "Феросплавная-1"

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - В МАГАТЭ заявили, что районе ЗАЭС вступил в силу режим прекращения огня для восстановительных работ на резервной линии "Феросплавная-1".

"Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси объявил в субботу, что начался еще один локальный режим прекращения огня, достигнутый при посредничестве МАГАТЭ, необходимый для восстановления линии внешнего электроснабжения после продолжительного сбоя. Из-за военной активности к северу от реки Днепр 20 августа АЭС потеряла питание от единственной оставшейся линии - "Феросплавной-1", - говорится в сообщении МАГАТЭ в соцсети X.

В агентстве напомнили, что с того момента для охлаждения систем АЭС пришлось полагаться на аварийные дизель-генераторы. Однако запасы топлива подходят к концу, и чтобы избежать блэкаута, нужно либо завести больше топлива, либо восстановить питающую линию, пояснили в МАГАТЭ.

Данный режим прекращения огня стал седьмым, достигнутым при посредничестве Гросси. При этом Гросси добавил, что обе стороны взаимодействуют конструктивно с МАГАТЭ во избежание инцидентов в ядерной сфере.