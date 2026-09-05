ЗАЭС сообщила о начале ремонтно-восстановительных работ на линии "Ферросплавная-1"

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Ремонтно-восстановительные работы начались на линии 330 кВ "Ферросплавная-1", обеспечивающей внешнее электроснабжение Запорожской АЭС, сообщили представители станции в субботу.

"На ЗАЭС начаты ремонтно- восстановительные работы для обеспечения работоспособности линии внешнего энергоснабжения. Сегодня на Запорожской АЭС, входящей в состав Росатома, начался локальный режим тишины для проведения ремонтно-восстановительных работ на линии электропередачи "Ферросплавная-1", - говорится в сообщении канала станции в Max.

На станции рассчитывают на успешное завершение восстановительных работ и вводил линии в работу в кратчайшие сроки.

"Персонал станции в круглосуточном режиме контролирует все параметры безопасности ЗАЭС. Ситуация находится под контролем", - добавили там.

ЗАЭС потеряла внешнее электроснабжение 20 августа. Линия "Ферросплавная-1" была отключена действием автоматики в связи с повреждением. Нужды станции в электроэнергии обеспечиваются за счет дизельных генераторов. Повреждение находится на украинской стороне. Глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев сообщил, что ведется работа по согласованию режима тишины для выполнения ремонтных работ на линии.

Утром в субботу в МАГАТЭ сообщили, что в районе ЗАЭС вступил в силу режим прекращения огня для восстановительных работ на ЛЭП.

ЗАЭС получала электроэнергию для собственных нужд с правого берега Днепра, подконтрольного Украине, по двум линиям: основной 750 кВ "Днепровская" и резервной 330 кВ "Ферросплавная-1". Линия "Днепровская" отключена с конца марта в результате повреждения опор ЛЭП. Для ее ремонта в июне был установлен локальный режим тишины. 22 июня Лихачев сообщил, что работы по ремонту этой ЛЭП завершены. Напряжение по этой линии с украинской стороны так и не подано, о причинах не сообщалось.