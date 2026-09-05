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Путин сообщил, что даст поручение изучить опыт Курской области в вопросе обороны неба

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручит министерству обороны и Генштабу изучить опыт создания в Курской области единого координационного центра, который обеспечивает быстрое взаимодействие всех органов, задействованных в обороне воздушного пространства, в том числе для противодействия дронам.

На встрече президента с "пятеркой" партии "Единая Россия" журналист Евгений Поддубный рассказал главе государства об опыте Курской области по борьбе с беспилотниками.

"В Курской области, как мне кажется, прекрасный опыт формирования ситуационного центра, в котором обеспечено бесшовное и очень быстрое взаимодействие между всеми органами, которые задействованы в обороне неба", - сказал Поддубный.

Он добавил, что он включает и министерство обороны, службы госбезопасности, пограничные службы, региональные составляющие. "И время принятия решения, оно сильно сжато. Вот хотел попросить вас рассмотреть этот опыт для масштабирования, как мне кажется, он может пригодиться, потому что там серьезная работа с программами обеспечена, то есть сформированы информационные системы, которые оперативно быстро работают, позволяют в реальном времени видеть угрозы, соответственно, целеуказания давать и понимать, кому это целевое указание необходимо", - сказал журналист, предложив создать единый координационный орган.

Путин на это заметил: "Мне кажется, нужен не координационный орган, нужен командир. Но идея сама по себе абсолютно правильная".

Президент отметил, что поручит Генштабу, министерству обороны изучить опыт Курской области. "Поручение такое дам, чтобы они посмотрели, как это работает, потому что одна из наиболее важных составляющих - это обмен информацией и разведка, своевременность принятия решений. Просто все стремительно сейчас развивается", - сказал Путин, поблагодарив Поддубного за предложение.

Кроме того, Поддубный передал главе государства просьбу ряда ветеранов СВО, получивших ранения, разрешить им выполнять задачи в региональных подразделениях по обороне неба и уничтожению беспилотников.

"В Тамбовской области разговаривал с ветеранами, попросили передать Верховному главнокомандующему, во-первых, что поддерживают вас. Во-вторых, просят бойцы, которые получили ранения, получили категорию "Д", это тяжелая категория. Бывают такие случаи, когда, несмотря на то, что категорию "Д" очень редко пересматривают, люди способны выполнять задачи, например, в региональных подразделениях по обороне неба, по уничтожению беспилотников", - сказал журналист.

"Понятно, что не все. Есть костяк добровольцев, которые так оценивают свои силы. Очень просят в виде исключения разрешить служить в региональных составляющих, которые обороняют объекты от беспилотников. Понятно, что речь не идет о переднем крае, но свой город, свое село, свое предприятие. Это не один человек просил", - отметил он.

Президент РФ поддержал данное предложение.

Владимир Путин Единая Россия Евгений Поддубный Курская область
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