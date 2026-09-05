Путин дал обещание дополнительно проработать вопросы организации медобследования военных из зоны СВО

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин пообещал дополнительно проработать вопросы организации медицинского освидетельствования действующих военнослужащих, прибывающих из зоны СВО.

"Что касается медицинского свидетельствования, честно говоря, все решения, как вы знаете, приняты. Я не очень даже понимаю, что там еще не хватает. Это просто организация работы. Обязательно с Анной Евгеньевной Цивилевой переговорю, с министерством здравоохранения, со всеми, кто так или иначе причастен к решению задачи в этой важнейшей сфере. Мы собираемся поработать дополнительно", - сказал он в субботу на встрече с "пятеркой" предвыборного списка "Единой России".

Так глава государства отреагировал на слова одного из членов "пятерки", начальника Главного штаба "Юнармии" Владислава Головина, который сообщил, что военнослужащие, прибывая в отпуска из зоны СВО, сталкиваются с трудностями при прохождении медицинского обследования и получении медпомощи. "Мы в ряде субъектов столкнулись с тем, что есть трудности. Возможно, бюрократические, возможно, контрольные", - сказал Головин.