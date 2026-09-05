Поиск

Путин дал обещание дополнительно проработать вопросы организации медобследования военных из зоны СВО

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин пообещал дополнительно проработать вопросы организации медицинского освидетельствования действующих военнослужащих, прибывающих из зоны СВО.

"Что касается медицинского свидетельствования, честно говоря, все решения, как вы знаете, приняты. Я не очень даже понимаю, что там еще не хватает. Это просто организация работы. Обязательно с Анной Евгеньевной Цивилевой переговорю, с министерством здравоохранения, со всеми, кто так или иначе причастен к решению задачи в этой важнейшей сфере. Мы собираемся поработать дополнительно", - сказал он в субботу на встрече с "пятеркой" предвыборного списка "Единой России".

Так глава государства отреагировал на слова одного из членов "пятерки", начальника Главного штаба "Юнармии" Владислава Головина, который сообщил, что военнослужащие, прибывая в отпуска из зоны СВО, сталкиваются с трудностями при прохождении медицинского обследования и получении медпомощи. "Мы в ряде субъектов столкнулись с тем, что есть трудности. Возможно, бюрократические, возможно, контрольные", - сказал Головин.

Хроника 24 февраля 2022 года – 05 сентября 2026 года Военная операция на Украине
Владимир Путин Единая Россия Владислав Головин СВО
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин поддержал идею снизить ипотечную ставку на дома для многодетных семей

Путин встретился с "пятеркой" лидеров "Единой России" на выборах в Госдуму

 Путин встретился с "пятеркой" лидеров "Единой России" на выборах в Госдуму

Председатель совета директоров "Газпрома" Зубков удостоен звания Героя Труда

Почетное звание "Город трудовой доблести" присвоено двенадцати городам России

Кремль подтвердил встречу Путина с Уитткофом и Кушнером в субботу

Путин дал указание не наносить удары по Киеву 5-8 сентября в связи с визитом Уитткофа и Кушнера

Водитель без прав наехал на людей на остановке в Ярославле при полицейской погоне

Пять человек погибли и пять ранены в результате ударов ВСУ по ЛНР за сутки

Бизнес-джет, на борту которого могут находиться Уиткофф и Кушнер, прибыл в Москву

 Бизнес-джет, на борту которого могут находиться Уиткофф и Кушнер, прибыл в Москву

Путин присвоил Собянину звание Героя Труда

 Путин присвоил Собянину звание Героя Труда
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11571 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3654 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 116 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 186 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 256 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 456 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов