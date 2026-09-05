Состояние троих пострадавших в ДТП в Новосибирской области оценивается как тяжелое

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Трое пострадавших в аварии с участием микроавтобуса в Новосибирской области находятся в тяжелом состоянии, сообщает областной Минздрав в субботу.

"Из 12 пострадавших трое находятся в тяжелом состоянии. Восемь человек, включая детей, - в состоянии средней степени тяжести. Один пострадавший осмотрен на месте ДТП, от госпитализации отказался", - сказано в сообщении.

В Минздраве напомнили, что один человек в результате аварии погиб.

Как сообщалось, на автодороге в Тогучинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля марки HOWO и пассажирского микроавтобуса. По предварительной информации, в ДТП пострадали 12 человек, в том числе двое малолетних детей. Погиб водитель микроавтобуса.

Причиной аварии стал выезд большегруза на встречную полосу, сообщила пресс-служба регионального главка МВД. "По предварительной информации, 35-летний водитель большегруза, двигаясь в сторону Новосибирска, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с легковым автомобилем Suzuki, а после - с пассажирским микроавтобусом", - говорилось в сообщении. В салоне микроавтобуса, по предварительной информации, находилось 10 человек. Водитель скончался на месте, шесть пассажиров, в том числе два ребенка, доставлены в больницу.

По факту ДТП возбуждены два уголовных дела.