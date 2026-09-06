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Дрон ВСУ атаковал рынок в Энергодаре, есть раненные

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - ВСУ ударили БПЛА по рынку в Энергодаре, сообщил глава администрации города Максим Пухов в воскресенье.

"В результате удара FPV-дрона по рынку есть раненые", - написал он в своем канале в Max.

По словам Пухова, в результате удара пострадали шесть человек. Один из них, мужчина 1979 года рождения, находится в крайне тяжелом состоянии, он находится в операционной. Состояние остальных пяти пострадавших, женщин, оценивается как среднее, у них осколочные ранения, угрозы жизням нет.

Также мэр сообщил, что ВСУ повторно атаковали рынок, повреждения уточняются.

В Энергодаре расположена Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Территория и объекты ЗАЭС, а также сам город регулярно становятся объектами ударов с конца апреля.

Энергодар Максим Пухов
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