В Энергодаре дрон ударил по спорткомплексу Запорожской АЭС

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Дрон в ночь на 28 августа ударил по крыше спортивно-оздоровительного комплекса Запорожской АЭС в Энергодаре, сообщил в мессенджере глава администрации города Максим Пухов.

"К счастью, никто не пострадал. Это уже второй прилет по данному объекту - первый произошел 7 апреля 2026 года", - добавил он.

В самом комплексе сейчас ведутся работы по модернизации инженерных систем и обновлению зоны тренировок.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Станция имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000, она не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова. Территория и объекты станции, а также Энергодар регулярно становятся целями ударов с апреля.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности российского государства. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").