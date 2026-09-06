Дело о теракте возбуждено после обстрела рынка в Энергодаре

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте после воскресного обстрела рынка в Энергодаре, в результате которого пострадали шесть человек.

Дело возбуждено по ст. 205 УК РФ (террористический акт), говорится в сообщении в канале ведомства в Max.

Как сообщалось, ВСУ дроном атаковали рынок Энергодара. По словам мэра города Максима Пухова, ранены шесть человек - мужчина находится в тяжелом состоянии, пять женщин - в среднем. Позднее ВСУ атаковали рынок повторно.