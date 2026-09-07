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"Рособоронэкспорт" сообщил о новых контрактах на истребители пятого поколения Су-57Э

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - РФ заключила новые контракты на поставку истребителей пятого поколения Су-57Э иностранным заказчикам, в текущем году начнется исполнение обязательств по ним, заявил глава "Рособоронэкспорта", зампред Союзмаша России Александр Михеев.

"В портфеле заказов "Рособоронэкспорта" на сегодня имеется несколько контрактов на поставку этого самолета, и в 2026 году планируется начало исполнения обязательств перед новыми иностранными заказчиками", - сказал Михеев "Интерфаксу" в преддверии Международного авиационно-космического салона El Alamein International Airshow 2026 в Египте.

Он заявил, что истребитель Су-57 создан для эксплуатации в любых погодных и климатических условиях.

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Су-57 разработан в компании "Сухой" ("Объединенная авиастроительная корпорация", ОАК) и производится на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе. Это многоцелевой истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных, надводных целей противника с преодолением систем ПВО. Его первый полет состоялся 29 января 2010 года.

По официальным данным, Вооруженные силы России получили первый серийный Су-57 в конце 2020 года.

Россия произвела поставки по экспортному контракту истребителей Су-57, заявил в прошлом ноябре генеральный директор ОАК Вадим Бадеха в эфире Первого канала.

В ноябре 2024 года "Рособоронэкспорт" сообщил, что подписаны первые контракты на поставку истребителей пятого поколения Су-57 за рубеж, покупатели названы не были.

В прошлом декабре "Ростех" заявил, что реализуется программа по расширению мощностей для производства Су-57, это позволит активнее продвигать самолет на экспорт.

Рособоронэкспорт Александр Михеев Су-57Э
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