РФ расценила появление американских комплексов РСМД в Норвегии как дестабилизирующие действия стран НАТО

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Россия расценивает появление в Норвегии американских комплексов, способных запускать ракеты средней и меньшей дальности (РСМД), как дестабилизирующие действия стран НАТО, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Появление в Европе американских комплексов, способных к пуску ракет средней и меньшей дальности (РСМД), расцениваем как ещё один шаг в нескончаемой череде остро дестабилизирующих действий стран НАТО. При этом при реализации планов и конкретных практических мер по размещению в регионе западных наземных РСМД не только не скрывается, но и демонстративно выпячивается намерение Североатлантического блока обрести обширный потенциал для нанесения ракетных ударов в глубину территории нашей страны", - говорится в ответе Захаровой на вопрос СМИ о развёртывании американской пусковой установки РСМД в Норвегии.

Представитель МИД РФ отметила, что "американские ракетные комплексы, выполненные на базе пусковых ячеек Mk-41, которые завозятся в Европу и на этот раз развёрнуты в Норвегии, предназначены для пуска универсальных ракет, способных поражать как объекты на суше, так и цели в море". "Учитываем также, что данные системы могут применяться для стрельбы дальнобойными крылатыми ракетами "Томагавк", а их размещение в указанной североевропейской стране позволяет "накрывать" внушительный сектор европейской части территории России, включая Москву", - указала она.

"Таким образом, данные ракетные средства могут быть задействованы в агрессивных действиях стран НАТО против нашей страны для решения задач стратегического порядка. В связи с этим для лиц, принимавших в Вашингтоне и Осло решение о развёртывании указанных систем в Норвегии, не должно быть сюрпризом, что в рамках российских мер реагирования места дислокации американских комплексов и управления ими, а также обслуживающая их инфраструктура становятся предметом особого внимания со стороны сил стратегического сдерживания Российской Федерации, что включает планирование боевого применения соответствующих ударных средств в случае вооружённого конфликта", - продолжила Захарова.

Комментируя тему диалога с США по стратегической стабильности, она напомнила, что "он не "застопорился", а был в своё время прерван в одностороннем порядке администрацией Джозефа Байдена".

Захарова также подчеркнула, что "благоприятные условия для предметного и плодотворного стратдиалога с США не сформированы". "И шаги, подобные развёртыванию в Европе американских наземных РСМД, угрожающих Российской Федерации, мягко говоря, "обнулят" предпосылки для конструктивного разговора с США по стратделам", - заключила она.