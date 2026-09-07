В РФ предложили реформировать туристический налог

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Российский союз туриндустрии (РСТ), Российская гостиничная ассоциация (РГА), Федерация рестораторов и отельеров (ФРИО) и крупные российские гостиничные операторы предложили реформировать туристический налог, соответствующие предложения направлены в Минэкономразвития РФ.

"В обращении министру экономического развития РФ Максиму Решетникову сформулированы три основных предложения: сделать плательщиком туристического налога туриста, перейти от процентной ставки к фиксированной сумме за человека в сутки и ввести инвестиционный вычет для гостиниц, осуществляющих реконструкцию и капитальный ремонт", - сообщает в понедельник пресс-служба РСТ.

Как напоминают общественники, сегодня плательщиком туристического налога является организация или физическое лицо, оказывающие услуги по временному проживанию. Налог рассчитывается как процент от стоимости размещения.

"Отрасль предлагает изменить юридическую конструкцию: плательщиком определить туриста, а гостиницу или другое средство размещения - налоговым агентом, который рассчитывает налог, взимает его и перечисляет в бюджет. При этом никакого нового налога для путешественников не вводится - речь идет об изменении механизма уже действующего туристического налога. Предлагается также выделять сумму налога отдельной строкой при расчетах с гостем. Таким образом, турист будет видеть отдельно стоимость услуги проживания и отдельно публичный платеж, установленный муниципальным образованием", - подчеркивают в РСТ.

Президент объединения Илья Уманский пояснил, что отельеры предлагают не ввести новый налог для туристов, а изменить конструкцию существующего.

"Сегодня его плательщиком является гостиница, и в ряде случаев она фактически уплачивает его из собственного финансового результата. На наш взгляд, логичнее, чтобы налог, экономически связанный с пребыванием человека на территории, относился непосредственно к туристу, а средство размещения выполняло функцию налогового агента. При этом для самого гостя механизм должен быть максимально простым и прозрачным", - цитирует его пресс-служба РСТ.

В объединении напоминают, что сегодня значительная часть бронирований оплачивается дистанционно еще до заселения, когда подтвердить право туриста на льготу зачастую невозможно. Кроме того, поскольку налог не выделяется из стоимости проживания отдельным платежом, льгота не обязательно приводит к уменьшению суммы, которую фактически платит гражданин. При предлагаемой модели право на освобождение или пониженную ставку можно будет подтвердить при заселении, а экономический эффект льготы получит непосредственно турист.

Второе предложение объединений предпринимателей в сфере туризма и гостеприимства - отказаться от расчета туристического налога в процентах от стоимости проживания и перейти к фиксированной сумме в рублях за человека за сутки, которую будут устанавливать муниципалитеты на базе общих принципов, принятых на федеральном уровне. В РСТ напоминают, что в 2026 году предельная ставка туристического налога составляет 2% стоимости размещения, в 2027 году она увеличится до 3%, в 2028 году - до 4%, а с 2029 года - до 5%.

"При процентной модели налоговая нагрузка увеличивается не только вследствие роста ставки, но и автоматически вслед за ростом стоимости проживания. При этом повышение гостиничных тарифов нередко связано не с ростом прибыльности бизнеса, а с увеличением фонда оплаты труда, коммунальных расходов, стоимости продуктов, оборудования, ремонта и обслуживания кредитов. Фиксированная ставка позволит отделить размер туристического налога от динамики гостиничных цен и сделает налоговую нагрузку более предсказуемой", - отмечается в сообщении.

Отраслевые объединения также предлагают предусмотреть инвестиционный вычет по туристическому налогу для средств размещения, осуществляющих капитальные вложения в свои объекты.

"В пределах подтвержденных затрат гостиница сможет уменьшать сумму туристического налога, подлежащую перечислению в бюджет в последующие периоды. При этом сам налог продолжит исчисляться и взиматься в установленном порядке, а соответствующие средства в пределах инвестиционного вычета будут оставаться у предприятия в счет компенсации произведенных капитальных затрат. Такой механизм позволит использовать туристический налог не только как источник доходов территорий, но и как инструмент обновления туристической инфраструктуры - номерного фонда, инженерных систем и других элементов гостиничных объектов", - говорится в обращении ассоциаций.

Российские регионы получили право вводить турналог с 1 января 2025 года, его ставка в 2025 году составляла 1% со стоимости размещения в сутки, но не менее 100 рублей, в 2026 году - 2%. По закону она будет повышаться на 1% в год ежегодно до 2029 года, когда достигнет 5%.