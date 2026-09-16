В России бронирование отелей на осень снизилось на 9%

Краснодарский край потерял 24%, Калмыкия - 42%, Крым - 64%

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Спрос на размещение в отелях России этой осенью снизился на 9% в годовом исчислении, в основном растут бронирования гостиниц в Сибири и на Дальнем Востоке, сообщает Российский союз туриндустрии.

"Согласно статистике сервиса для работы отелей Travelline, в среднем объем бронирований по стране с начала сентября снизился на 9% по сравнению с тем же периодом год назад. Почти половина всего объема традиционно приходится на тройку лидеров - Москву (22,4%), Санкт-Петербург (14%) и Краснодарский край (11,6%), которые располагают самой обширной гостиничной базой в стране", - говорится в сообщении.

По данным РСТ, объемы бронирований отелей Москвы и Петербурга снизились незначительно - на 1% и 2% соответственно, Краснодарский край потерял 24%.

В десятку городов, где в последние две недели россияне чаще всего бронировали размещение на ближайшие три месяца, входят также Московская область (минус 2%), Татарстан (минус 8%), Свердловская и Нижегородская области (минус 9%), Новосибирская область (плюс 16%), Ставропольский край (минус 5%) и Приморский край (плюс 17%).

"В топ-10 лишь два региона показывают положительную динамику. Это отражение общей ситуации по стране, так как подавляющее большинство направлений бронируется сейчас ниже или, в лучшем случае, почти на уровне прошлого года, а растут в основном сибирские и дальневосточные", - отметил РСТ.

Так, Алтайский край прибавил 18% по сравнению с тем же периодом год назад, Амурская область - 16%, Забайкальский и Камчатский края выросли на 24% и 20% соответственно, Магаданская область - на 12%, Новосибирская - на 16%.

Наибольшее падение показывают Крым (минус 64%) и Калмыкия (минус 42%). А самый большой рост - у Тверской области - в среднем плюс 37%.

"Согласно статистике Travelline, цены этой осенью уменьшились примерно на 1% - до 9 170 рублей за двухместный номер. Отели 4-5* бронируются лучше (-4%), чем 2-3*, падение по которым составляет не менее 14%", - отмечают в РСТ.

Чаще всего бронирования совершают жители Москвы и Московской области - на них приходится более 42% от общего объема. Затем идет Петербург с долей в 7,3%, далее - Новосибирская область (3,6%), Свердловская область (3,1%), Хабаровский край (2,8%), Краснодарский край (2,7%), Ростовская (2,6%) и Нижегородская области (2,2%).