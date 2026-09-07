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Напавшую на учителей и сверстников в Красноярском крае школьницу обследуют в психдиспансере

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Школьница, напавшая на учителей и сверстников 1 сентября в городе Канске Красноярского края, находится на обследовании в психоневрологическом диспансере, сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах.

"Девочка проходит обследование добровольно, с разрешения отца", - сказал собеседник агентства.

1 сентября семиклассница с ножом напала на педагогов и сверстников в школе №2 Канска. Пять человек получили ножевые ранения.

Красноярский край Канск
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