В Кремле не исключили возможности возобновления трехстороннего формата РФ-США-Украина

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - В Кремле не исключают возможности возобновления трехстороннего формата переговоров РФ-США-Украина, но о месте и сроках его проведения пока говорить преждевременно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Что касается возобновления трехстороннего формата, вы слышали вчера заявление из Киева. Господин Кушнер (зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер - ИФ) делал такие заявления. Мы тоже не исключаем возобновление этого трехстороннего формата, но по месту и по точным срокам пока говорить преждевременно", - сказал он журналистам.