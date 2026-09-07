Песков назвал главные темы предстоящих в Москве переговоров Путина и Пашиняна

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Главные темы предстоящих в Москве российско-армянских переговоров на высшем уровне - это определение дальнейшего развития Армении и ее ориентации, а также проведение референдума по этому вопросу, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Главы государств будут иметь возможность еще раз обсудить со всех сторон основную тему наших двусторонних отношений - это тема все-таки выбора направления развития, ориентация Армении, и тема проведения соответствующего референдума", - сказал Песков.

Касаясь конкретной даты приезда армянского премьера в РФ, представитель Кремля отметил: "Точные сроки этого визита будут согласованы по дипломатическим каналам с учетом рабочих графиков глав государств".

Он напомнил, что в ходе недавних переговоров в Бишкеке между лидерами РФ и Армении "были обозначены некоторые конкретные моменты, связанные с двусторонним торгово-экономическим сотрудничеством".

"И соответствующие ведомства этими вопросами будут заниматься и прорабатывать, но главное, была достигнута договоренность о том, что в ближайшее время состоится визит господина Пашиняна в Москву, и главы государств будут иметь возможность еще раз со всех сторон обсудить основную тему наших двусторонних отношений", - добавил Песков.

Ранее в сентябре президент РФ Владимир Путин сообщил, что договорился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном вести диалог по поводу дальнейших интеграционных планов Еревана в спокойном режиме, и пригласил его для этого в Москву.