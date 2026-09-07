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ВС РФ подтвердил приговор экс-конструктору, осужденному за шпионаж в пользу Швеции

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Верховный суд России утвердил 13-летний приговор бывшему инженеру-конструктору предприятия оборонно-промышленного комплекса, осужденному за государственную измену в форме шпионажа.

"Суд первой инстанции назначил Михаилу Взводному наказание в виде 13 лет лишения свободы, апелляция приговор поддержала. Коллегия по уголовным делам ВС России решения нижестоящих инстанций оставила без изменения", - сообщили в пресс-службе Верховного суда.

Ранее Ленинградский областной суд признал Взводнова 1965 г.р. виновным в госизмене в форме шпионажа и назначил ему наказание в виде 13 лет колонии строго режима, штрафа в размере 250 тыс. рублей и ограничения свободы на один год.

По данным суда, Взводнов, проживающий на территории Финляндии, негласно сотрудничал с представителями Службы разведки и безопасности министерства обороны Швеции. Желая развивать свой зарубежный бизнес, он согласился выполнить задание, направленное на сбор и передачу иностранным агентам информации о российском вооружении.

По данным ЦОС ФСБ России, представители шведских спецслужб, действуя в том числе в интересах Украины, предпринимали попытки получить информацию, содержащую государственную тайну, о вооружении и технике, используемых Вооруженными силами РФ в ходе специальной военной операции.

В ЦОС сообщили, что по инструкциям от шведских спецслужб, передача информации должна была производиться в заранее оговоренное время бесконтактным способом через тайниковые закладки.

Взводнов был задержан в 2023 году с поличным при проведении очередной тайниковой операции.

РФ Верховный суд
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